ME DANDO UM TEMPO (FORÇADO)…

Desculpem-me pela longa ausência, mas se analisarem bem as fotos anexas logo compreenderão o motivo, já que fui vítima de uma infelicidade, um incêndio gerado pela explosão do meu carro dentro da garagem aqui de casa, que me custou a perda de um outro carro, do meu filho, e toda a parte lateral da mesma, num sinistro de grande proporção, e que por pouco não causou lesões em mim na tentativa de destravar o carro para afastá-lo da casa e do outro carro, em vão, para assistir consternado a destruição de ambos, da garagem e parte da casa. Os seguros cobrem boa parte do estrago, mas fica a sensação de impotência ante a impossibilidade de lutar contra a descontrolada fúria de um incêndio, um pouco mais tarde debelado pelos bombeiros.

Prometo, no entanto, voltar a publicar artigos à partir de amanhã, se os deuses assim o permitirem. Um abraço a todos.

Amém.

