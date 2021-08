DE ONDE VOCÊ É PAULO? DE VILA IZABEL…

Anos atrás dei um curso de atualização de basquetebol em Porto Alegre, para professores e técnicos de todo o estado, e que alcançou muito sucesso, gerando intensa troca de experiências, algumas bastante expressivas. Uma delas, foi quando fui perguntado sobre minha origem regional. Respondi que era de Vila Izabel, surpreendendo a todos que me consideravam carioca. Um dos presentes, curioso, perguntou onde ficava essa cidade, e em que estado do país. Minha resposta surpreendeu a todos, quando afirmei que, tendo nascido no antigo Distrito Federal, Rio de Janeiro, ter vivido na cidade estado da Guanabara, nascido com a ida do DF para Brasília, e que possivelmente terminaria meus dias no atual Rio de Janeiro, sem que nunca tenham perguntado, a mim e ao povo residente, se estavam de acordo, através um plebiscito previsto na Constituição, resolvi adotar o único local comum aos três estados, o bairro de Vila Izabel como origem do meu nascimento, logo, cidadão da Vila. Riram muito, mas concordaram com a minha escolha de origem. Menciono esse fato, porque daquele dia em diante, sempre que questionado sobre minha regionalidade afirmo ser de Vila Izabel, e para sempre carioca…

Também, venho defendendo teimosamente que se faça o tão desejado plebiscito (aliás, a população da Barra da Tijuca, majoritariamente na época, paulista e de outros estados, e com muitos estrangeiros, teve o direito a um quando propugnavam a separação da cidade do Rio de Janeiro, no que foram esmagados na pretensão). Então, porque negam, e sempre negaram esse direito a cariocas e fluminenses de opinarem democraticamente sobre a fusão imposta pelo regime militar? Leis e decretos da época foram caindo, e muitos ainda cairão, mas a fusão continua. Acredito seriamente que sendo desfeita, apesar dos enormes sacrifícios que os cariocas teriam de arcar, valeria a pena, e muito mais cedo do que muitos pensam, voltaríamos a ser o segundo estado mais rico e influente do país, mesmo sem o pré-sal, pois a atual e destruída cidade do Rio de Janeiro a época da fusão ostentava a riqueza de seu imenso turismo, os melhores hospitais, escolas, segurança e serviços, hoje pulverizados e empobrecido pela má política, roubalheira. favelização e dominado por milícias armadas e virtuais…

No O Globo de hoje, o colunista Merval Pereira aborda o assunto, mencionando um estudo, sugerindo a cidade do Rio de Janeiro como um segundo Distrito Federal, a imagem do que é estabelecido em muitos países, num artigo lapidar, abaixo transcrito. Me senti muito bem ao lê-lo, pois adoraria voltar a ostentar de bom grado minha regionalidade de cidadão nascido em Vila Izabel, bairro da maravilhosa cidade estado do Rio de Janeiro (vá lá Distrito Federal), ou mesmo Guanabara. Saberiamos nos organizar com a criatividade, a jovialidade, e a competência inconteste de um povo trabalhador e que ama a vida de verdade…

Amém.

