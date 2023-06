A MESMICE EM FÓCO (FROM DUBLIN)…

MATANDO AS SAUDADES DO CAÇULA.



Muito bem, bem, bem, como diria o inesquecível Arrelia, aconteceu o primeiro jogo das finais do NBB 15 entre as estreladas equipes de Franca e do São Paulo, duelando em Franca, perante uma enorme e vibrante plateia. Foi um jogo clone de todos os outros até aqui disputados por todas as equipes da Liga, nem maior ou menor em qualidade, simples assim…

Foi um jogo a que pude assistir em meu celular a meia viagem de volta de Belfast para Dublin, onde reside meu filho caçula João David, que com seu conhecimento técnico em TI da PayPal, sintonizou com perfeição o celular por todo o trajeto. Mesmo em tela pequena, porém nítida, Ao final da partida, as estatísticas apontaram:

Franca. São Paulo

(48%) 23/34. 2. 22/41. (54%)

(32%) 9/28. 3. 13/28. (46%)

(71%) 15/21. LL. 15/19. (79%)

36. R. 30

14 E. 5

Os números demonstram claramente que o confronto nas artilharias dos três priorizou o jogo das duas equipes, onde o São Paulo foi mais eficiente nos acertos, em contrapartida ao equilíbrio nos dois pontos e nos lances livres, e levando nítida vantagem nos rebotes e erros de fundamentos, com ambas taticamente iguais, o que não é surpresa para ninguém, porém. com o São Paulo insistindo um pouco mais no jogo interno que o Franca. Torno a predizer que, aquela equipe que investir mais energicamente no jogo interno levará o título, complementando a ação com forte contestação nos arremessos de três e maior determinação nos rebotes, principalmente os ofensivos…

Enfim, como afirmam os entendidos, vence aquele que comete menos erros, principalmente nos fundamentos básicos, o que se tornou endêmico em nosso tatibitati basquetebol.

Amém.

