LIÇÃO QUASE APRENDIDA, QUASE ( FROM DUBLIN)…

É minha gente, na marra os caras parecem que estão aprendendo, mas como nada é perfeito, ou mesmo aceitável nesse mundão, não desgrudam das pranchetas, como chupetas tardiamente jogadas fora, talvez não…

Jogo aberto, onde um joga e quatro assistem.

Agarrando-se ferozmente ao sistema (?) de jogo que conhecem, o único e praticado por toda a Liga (como ex-jogadores que foram), com.situações táticas conhecidas até pelos esquimós, mas que moldaram a todos, jogadores e técnicos, comentaristas e dirigentes, torcedores também, transformando o grande jogo numa pegajosa massa de pastel, oco e recheado de vento quando processado, num vazio de criatividade que bem justifica sua formatação e padronização autofágica, que tanto mal tem feito ao basquetebol nas últimas três décadas…

Finalidade básica do SU, o arremesso de três.

Pois é minha gente, foi tudo igual a tudo que foi jogado em todo campeonato, numa profusão de bolinhas, contestadas ou não, de todo e qualquer lado, com poucos acertos, muitos e muitos erros, e air balls também. Dessa vez somente 19 erros de fundamentos, igualdade nas bolas de 2 e de 3, porém um pouco melhor nos lances livres para Franca, demonstrando um apreço melhor ao jogo interno, e por isso vencendo a partida empatando a série…

Números finais da segunda partida.

Na partida em si, focando ações ofensivas, salta aos olhos o protagonismo independente dos estrangeiros quando de posse da bola, driblando-a de uma lado a outro, entrando e saindo da zona pintada, indo e vindo, com a posse indivisível e proprietária da mesma, preparando seu próprio e particular jogo, com esporádicos passes de dentro para fora do perímetro quando brecados por defensores, numa dadivosa renúncia às cestas ansiadas. Nunca nossas quadras foram tão enceradas como agora, com americanos, argentinos e uns poucos nacionais fazendo o que querem e quando querem, à margem de qualquer das pranchetas de plantão, com seus donos torcendo e se contorcendo ao lado das quadras para que tudo dê certo, pois afinal de contas um (de)mérito eles tem, o de escalarem a todos, indistintamente…

Não priorizando seu forte jogo interno o SP perdeu a partida.

Por favor prezados comentaristas, não me venham defender, sugerir ou mesmo exigir fidelidade ao ( ou a um ) sistema de jogo, quando partidas desandam pelo excesso de individualismo, pois a maioria de vocês incentivam ao máximo tal comportamento, premiando-os com salvas e extasiadas homenagens quando eventualmente são bem sucedidos. Defender a volta ao sistema, o único existente, o único que dizem conhecer (em tempo algum ouvi algum deles sequer explicar, definir, ou mesmo demonstrar, mesmo numa prosaica prancheta, o sistema que volta e meia sugerem que seja executado), pois afianço com a mais sincera certeza, não conhecem nenhum, absolutamente nenhum, mas de tocos, enterradas e palpites (hoje trágica e comercialmente oficializados…) sabem tudo, e mais um pouco…

A jogatina oficializada será benéfica ao basquetebol? Aguardemos…

Teremos no sábado o terceiro jogo, na capital paulistana, e mantenho meu prognóstico, de uma obviedade calcada em meio século de quadra, vencendo aquela equipe que jogar fortemente dentro do perímetro, utilizando seus bons alas pivôs (ambas os possuem), alimentados continuamente por bons armadores, na medida que abram mão de encerarem a quadra, lutando todos pelos rebotes, e executando o que para muitos é impossível em nosso imenso, desigual e injusto país, contestarem incansável e ostensivamente os arremessos de três, chave mestra para um retorno ao que sabíamos fazer de melhor, jogar um basquetebol diferenciado e efetivo, que nos fez três vezes campeões do mundo, duas vezes vice campeões, e três vezes medalhistas olímpicos.

Amém.

