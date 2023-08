FICOU FALTANDO ALGUMA COISA?…

Enfim, o governo regularizou o comércio de apostas desportivas no país, com regras e exigências bem estabelecidas, conforme a matéria ontem publicada no O Globo. No entanto, em seu rol de exigências, parece que ficou faltando, talvez a mais importante, aquela que proibiria que as empresas proprietárias do generoso e milionário negócio, patrocinasse todos aqueles envolvidos no processo, conforme uma das exigências publicadas, mas que omite exatamente o patrocínio master dos mesmos, não fossem todos os clubes, menos um, da Liga de Futebol Profissional, assim como a Liga Nacional de Basquetebol, patrocinados por empresas de apostas, num típico caso de uma raposa cuidando e vigiando um polpudo e promissor galinheiro… Teremos grandes problemas pela frente, e infelizmente, no âmbito do desporto nacional, tão necessitado de ajuda competente e profissional, e não de contumazes apostadores, ainda mais aboletados nas sedes desportivas…

Amém.

Foto – Reprodução do Jornal O Globo. Clique duplamente na mesma para ampliá-la.