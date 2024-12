É A GLÓRIA, A GLÓRIA!!…

Tinha que ser no Natal, o prana, o presente supremo, enfim alcançamos a glória suprema, a NBA natalina, a NBA das multidões, com suas arenas lotadas e seus milhões de dólares que nos redime de um NBB “que ninguém nunca viu”, com suas arenas vazias, gerando um solitário eco, que bem representa a agonia do grande jogo nesse imenso, desigual e injusto país…

Nas páginas do maior jornal do país, semanas após semanas, enormes matérias expõe uma redentora NBA, com chamadas nobres, e páginas e páginas inteiras com a programação da grande liga, num investimento dirigido cirurgicamente aos torcedores e consumidores tupiniquins, principalmente os mais jovens, numa campanha direcionada aos interesses mercadológicos que a sustentam nesse bilionário mercado…

Enfim, é a glória, sufragando um investimento colossal, deixando as migalhas ao torneio “que ninguém nunca viu”, com suas dezenas de argentinos, outro tanto de americanos meia boca, alguns venezuelanos, um ou outro grego, e até um paraguaio, todos irmanados a rodados e experientes nativos, adeptos confessos do sistema único, garantidor de seus empregos, com uns raros jovens que em breve se inscreverão no draft redentor, somados a inacreditáveis “pranchetas que falam”, sobraçadas por estrategistas que bailam, caminham, gesticulam freneticamente ao lado das quadras, além de sistematicamente constrangerem as arbitragens, num espetáculo que beira ao circo…

Mas nada que se compare ao maior show da terra, aquele que arrasta o interesse pátrio, aquele que, mesmo sendo economicamente inatingível e factível aos nossos parcos recursos, direciona o nosso interesse ao interesse maior e coercitivo da turma acima do equador, pois é dessa forma que a banda toca, ao preço que for, até que recobremos a vergonha na cara. Quem sabe, um dia…

Amém.

Desejo aos poucos e teimosos leitores desse humilde blog, um Feliz Natal, e um esperançoso 2025 para o nosso tão maltratado basquetebol.

Fotos – Reproduções do jornal O Globo. Clique duplamente nas mesmas para ampliá-las.