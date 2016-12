AS DUAS FRENTES DE LUTA…

Nos idos de 2005, com o Basquete Brasil no seu nascedouro, iniciei uma série enorme de artigos sobre a politicalha instalada na CBB, fator que nos prejudicaria naquele e nos subsequentes ciclos olímpicos, fazendo companhia ao Melchiades Filho e o Alcir Magalhães na inglória luta a ser travada, o que foi feito, intensa e inesgotavelmente, até os dias de hoje.

A luta foi pautada pelo aspecto técnico, didático, pedagógico e administrativo, visando porém a massificação, o trabalho eficiente na base, o preparo de mais e melhores professores e técnicos, a existência forte e atuante de associações de técnicos, de jogadores, de juízes, todos irmanados pelo soerguimento do grande jogo.

Mais adiante vieram o Fabio Balassiano, a turma do DraftBrasil, o Rodrigo com o seu instigante Rebote, e a luta ganhou contornos mais robustos e confiáveis, e o mais importante, começavam a influenciar opiniões em escala crescente, expondo as mazelas da mentora aos olhares inquisitivos de um público mais bem informado e interessado.

No entanto, o enfoque proposto se fragilizava frente a uma legislação que em tudo e por tudo garante o status quo vigente, onde 27 presidentes federativos, eleitos pelos clubes de seus estados, somados agora ao presidente da associação de jogadores, elegem para a CBB o candidato alinhado a seus interesses, nem um pouco focados em ciclos olímpicos, massificação e trabalhos na base, cansativos e pouco rentáveis, e por conta disso impõem sua mediocridade, ciclo após ciclo, em duas décadas de decadência programada e inexorável finitude.

Veio a LNB, e com ela uma nova proposta de profissionalismo sério e programado, à imagem das grandes ligas internacionais, inaugurando uma gestão oposta a que se faz e aplica numa CBB, carcomida pelo protecionismo, fisiologismo e obscura administração orçamentária, em nada comparada a transparente gestão da liga, fator que desencadeou uma nova frente de questionamento sobre a utilização de verbas públicas por parte de uma evasiva CBB, ação liderada pelo Fabio com o seu combativo Bala na Cesta, inaugurando uma abordagem ainda não explorada, a contabilidade omitida da CBB, num belo trabalho de jornalismo investigativo, tornando pública a catástrofe administrativa da mesma, culminando com sua suspensão pela FIBA…

E neste ponto, não posso fugir de uma análoga situação nos idos dos anos 30 na Chicago dominada por um Al Capone brutal e sanguinário, mas que somente pode ser derrubado e enclausurado pela omissão de impostos ao governo federal, num país que conota crime inafiançável a sonegação dos mesmos.

Sem dúvida alguma, no esporte profissional de hoje o poder do dinheiro ganha contornos inimagináveis, sobretudo nas modalidades mais em evidência no mundo, onde o basquetebol se situa entre os mais praticados e rentáveis. No entanto, mesmo no país em que ele é mais desenvolvido.o campo profissional inexistiria sem a massificação na base colegial e universitária, onde sua continuidade é forjada nas aulas de educação física e nas equipes amadoras dos colégios e universidades espalhadas por todo o país…

Logo, e apesar do importante trabalho jornalistico de alta qualidade do Fabio, num ponto não posso concordar, quando ele afirma num vídeo que publicou no Facebook – (…) Esporte não é, não é mais educação física. Esporte é saúde, inclusão e sobretudo negócio. Esporte é muito dinheiro envolvido, e muita gente que deveria sair do esporte por não ser séria, continua comandando o nosso esporte. Esse é o problema do basquete brasileiro hoje (…)

( declaração aos 28:40 min do vídeo)

Discordo frontalmente com essa declaração, pois infringe o mais elementar princípio do esporte, sua destinação educacional, cidadã, salutar, e acima de tudo, inclusiva, social e politicamente. O esporte profissional sorve somente uma mínima parcela desse universo educacional, selecionando os mais bem dotados atlética, mental, psicológica, e tecnicamente aptos as modalidades escolhidas, marcando a grande maioria de praticantes com seus princípios humanísticos e éticos, complementando sua instrução de qualidade, numa educação democrática, igualitária, e inclusiva…

Parabenizo o Fabio pelo seu instigante e definitivo trabalho jornalístico, que muito ajudará a esclarecer os meandros secretos do grande jogo em nosso país, culminando as velhas lutas e lutadores que o antecederam, ao apontar com precisão o ponto chave que teve a primazia de abordar com seu costumeiro brilhantismo, os tortuosos caminhos das vultosas verbas alocadas e sua gestão equivocada e incompetente.

Amém.

Foto – Arquivo pessoal

Video – Facebook Bala na Cesta.