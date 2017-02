A ANSIADA VOLTA DO BOM SENSO…

Estamos em plena efervescência pós olímpica, curtindo ao máximo o gigantesco legado a que fizemos jús na contrapartida dos bilhões que nos foram surrupiados por uma máfia desportiva (?) que numa época próxima ou distante terá de se haver com a lei, bandidos que são…

Desde o Pan, passando pelo Mundial de Futebol, e desaguando nos Jogos Olímpicos, muitas são as ruínas que outrora foram estádios, pistas, piscinas,velódromos, arenas, centros de controle disso e daquilo, monumentais, ciclópicas, que fizeram a riqueza de muitos “abnegados desportistas”, e que daqui a bem pouco farão outras fortunas para os especialistas em desmontes e sucatas, onde até as medalhas desbotam e desmancham, tal a precariedade de sua fabricação, claro, a peso de ouro, não o olímpico, mas o dos tolos que acreditaram e avalizaram o butim histórico, muitos dos quais ainda não viram a devolução dos valores dos ingressos revendidos, se é que verão…

E quando o maior dos legados foi a nossa transformação em nação olímpica, praticante em massa dos desportos, nas escolas, clubes e universidades, segundo as afirmativas da bandidagem que perpetrou todo esse desperdício, tripudiando das reais necessidades de um povo ignorante e semi alfabetizado, utente das mais variadas bolsas, que não são Vuitton, mas que adora uma novidade tutelada, vemos agora sendo implantada uma nova realidade importada da matriz, que aos poucos vai nos conquistando, comendo pelas beiradinhas, sem pressa, através do idioma dito “universal”, de sua forma de entender a dimensão política do desporto, da música, das artes, da cultura, exportando-os, porém mantendo e defendendo essa mesma dimensão em suas fronteiras, tendo o apoio pago, e muito bem pago da mídia tupiniquim, vide essas duas páginas inteiras sobre o caviar desportivo deles, o absurdo e medieval football jogado com as mãos, onde a regra é a conquista de espaços em jardas (?), o que sempre fizeram, fazem e farão mundo afora até o fim dos tempos, restando-nos uma pergunta – Afinal, quem é Tom Brady?…

NBA, NFL, e outras ligas bilionárias lá de cima, ditando hábitos e caminhos que devemos trilhar, afinal de contas o velocíno de ouro está aqui, na forma da água, do petróleo, dos minérios raros e da floresta, ou não?…

Aqui entre nós, iniciamos o combate a corrupção, que se os deuses quiserem chegará a educação, aos desportos, já atingindo a saúde, as infraestruturas, aos políticos, aos entreguistas e traidores, as nossas dilapidadas riquezas, e quem sabe, poderemos vislumbrar a salvação de futuras gerações de jovens, abandonados e desorientados nesse mar de crueldade e indiferença…

Mas até que esse dia chegue, continuaremos a lutar pelo que nos toca, aprendendo a administrar nossa injusta pobreza, tentando melhorar o que temos, como o basquetebol, que aí está se debatendo num mar de incertezas, de incúria, afogado pelo corporativismo, pela pétrea mediocridade, pela negação do mérito, mas enlevado pelos oportunistas, sempre prontos aos voos personalistas do “se colar, colou…”, dos “EUs” totalitários, onde conceitos didáticos e pedagógicos inexistem desde sempre:

(…)- Eu acho o seguinte: eu realmente me encontrei como técnico. Isso é fundamental. O prazer que eu tive de ser jogador e o prazer de ser técnico são coisas surreais. E com isso vem o entusiasmo. Quando eu falo hiperativo, eu sou um cara que é entusiasmo puro. E eu gosto do que estou fazendo, principalmente ali. Aquilo ali me mantém no jogo. Tem muita gente que me olha de fora e pensa que é um desespero, mas estou totalmente ciente do que o time precisa fazer. Mas, principalmente no fim do jogo, eu sou o inverso, sou mais cauteloso, mais calmo porque sei que precisa de tranquilidade para fechar o jogo nos minutos finais – explicou Dedé sobre seu jeito peculiar no banco do Vasco da Gama.(…)

( Trecho de uma matéria publicada pelo globoesporte em 7/2/17).

Vendo os vídeos dos pedidos de tempo finais de um jogo “de alto nível técnico”, onde o primeiro estabelece uma relação impessoal com os jogadores utilizando uma linguagem cifrada e impessoal, e outro, perdendo por um ponto, a nove segundos do final, inventa uma jogada, bastando uma cesta de dois pontos para vencer a partida, concluída brilhante e disciplinadamente pela equipe, se entende bem o porquê de estarmos no fundo de um poço sem fim…

Indo mais um pouco além, constatamos a continuidade da mesmice endêmica técnico tática que nos tem sufocado, sem qualquer esperança de uma retomada qualitativa que nos redima, vendo a cada rodada da liga maior nacional crescer o número de erros de fundamentos, hoje na média de 26 por partida, com picos absurdos como os 38 de Brasília x Vitória, e os 36 de Minas x Ceará e Vasco x Macaé, sem contar as convergências entre arremessos de 2 e 3 pontos, cada vez mais presentes no campeonato transformando-o numa competição de tiros de fora e de egos inflados dentro e ao lado das quadras, emulando para bem pior o exemplo da matriz, fartamente veiculada por aqui, com seus Curry’s pontuais, que muito em breve estarão superados pela natural evolução defensiva que já se faz notar no hemisfério lá de cima…

Brevemente, em 10 de março próximo, uma nova (ou não) direção assumirá a CBB, falida e desmoralizada, que exigirá um trabalho hercúleo para soergue-la, financeira e administrativamente, mas que terá algo maior a realizar, o soerguimento técnico, razão básica de sua existência confederativa, que precisa ser radical, pontual, cirúrgica em todos os sentidos na sua atual liderança e agregados recursos humanos, sem contemplações, a mínima que seja, pois tiveram mais de vinte anos de “projetos e eficiência” que nos levaram ladeira abaixo, porém abrindo as portas à discussão democrática e plural, na busca de novos caminhos, novas idéias, novos rostos, respeitando o regionalismo deste gigante país continente, buscando líderes pelo mérito de seus sacrificados estudos e trabalhos na educação através do desporto, do grande jogo, afastando de vez o protecionismo, o escambo, o maléfico corporativismo que aí está refestelado na impunidade e no mais dos abjetos descasos junto a nossos jovens, e porque não, na elite também…

Torço, como sempre torci pela volta do bom senso, o que já seria uma grande plataforma de relançamento do verdadeiro basquetebol brasileiro, e não esse pastiche que aí está, e que mesmo assim já se posta na mira dos ladinos e chacais travestidos de basqueteiros, o que nunca sequer pensaram em ser, pedindo aos deuses que nos protejam de todos eles…

Amém.

