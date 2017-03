PADRONIZAÇÃO/FORMATAÇÃO, O LASTIMÁVEL EQUÍVOCO…

Aproxima-se a data chave para o basquetebol brasileiro, 10 de março, quando saberemos qual o futuro que aguarda o grande jogo neste imenso, desigual e injusto país…

A chapa vencedora terá pela frente um rol de exigências de assustar, a começar pela imensa dívida acumulada pela administração atual, com todas as inferências advindas da mesma, mas nada que se compare a verdadeira e hercúlea tarefa de soerguer tecnicamente o grande jogo no país, da formação de base a elite, com todas as implicações logísticas inerentes a tão relevante e difícil tarefa…

E nenhuma delas transcende em importância vital como a formação adequada e minuciosa dos técnicos e professores que serão responsáveis pela retomada séria e criteriosa da modalidade, tão mal tratada e minimizada por mais de trinta anos de incúria, compadrio, protecionismo, corporativismo, e ignorância técnico tática…

No momento que atravessamos, em que técnicos brotam do solo, quase como geração espontânea, diretamente na elite, sem a formação primordial e obrigatória nas divisões de base, em um desporto altamente complexo como o basquetebol, me reporto a um artigo remetido pelo professor Gil Guandron, radicado a décadas em Chicago, a fim de tentarmos conceituar da forma mais básica possível o que venha a ser um verdadeiro professor e técnico do grande jogo. Começo pelo email recebido a algum tempo do Gil, o qual transcrevo a seguir:

Paulo,

Me es bien dificil comprender , como en Brasil se permite la formacion de tecnicos de basquetbol , sin bases psicopedagogicas adecuadas, y con limitaciones tecnico / tacticas …. en el basquetbol el elemento tecnico , es el mas importante….

Como professor , me lastima que los jovenes estudiantes ( los jugadores de basquetbol son estudiantes ), no reciban la capacitacion adecuada a sus intereses.

Cuente conmigo en su desinteresada tarea por la superacion pedagogica de los entrenadores brasileños.

Si lo considera adecuada, publique este articulo, en function del articulo de su pagina.

Abrazos.

Gil

Mike Krzyzewski

Gil Guadron

Claro que es importante lo que usted conoce como entrenador, pero lo que es mucho mas importante es lo que sus jugadores aprenden y como lo aplican en la realidad del partido , y al establecer esa conexión muestra su calidad como profesor.

Una de las metas de los entrenadores es desarrollar un sistema de juego sobre el que usted pueda construir, entonces usted debe de evaluar y re-evaluar su sistema para asegurarse que esta ajustado debidamente a las habilidades tanto físicas como mentales de sus jugadores.

Claro que nosotros podemos ir por ahí diciendo a los cuatro vientos que nuestros jugadores son estúpidos, pero en la realidad podría ser que los verdaderos estúpidos seamos nosotros por no analizar nuestros sistemas para saber si lo que estamos enseñando a nuestros jugadores es demasiado difícil para el nivel de comprensión de ellos. Es importante que cuando usted decide plantear un sistema de juego tiene que tomar en cuenta las habilidades físicas y emocionales de sus jugadores y planear sus estrategias metodológicas basándose en esa realidad.

En mis primeros años de mi carrera fui bien rigido en mi filosofía y en mis planes de entreno. Mis entrenos eran bien precisos pero demasiado aburridos para los jugadores. He cambiado bastante desde entonces. claro que sigo utilizando una defensa personal y en el ataque un Motion Offense, pero ejecuto dichas cosas dentro de mi personalidad. Los ejercicios que practicamos concuerdan con mi manera de pensar. El éxito que hemos tenido en Duke University se debe a la calidad de jugadores, pocas lesiones, y que siempre hemos sido consistentes. Algunas veces los entrenadores practican un sistema enseñando ciertos habitos para que el siguiente año o temporada lo cambian totalmente y enseñan habitos completamente diferentes y contrarios a los que habían enseñado la temporada previa. Los cambios que hemos hecho en Duke University de un año para el otro son bien sutiles.

Cuando usted intenta desarrollar un sistema , usted debería de experimentar, pero debería iniciar con un sistema dominante sobre el que se pueda construir posteriormente. Un ejemplo personal de experimentacion me ocurrió cuando trate de tener una defensa secundaria a nuestra defensa personal y me decidi por una defensa de zona en Match-Up que me había impresionado cuando se la vi jugar a la Universidad de Fresno State. La utilize ese verano en nuestra gira por Europa y al inicio de nuestra temporada regular. Los resultados fueron horribles. Lo que encontré es que yo buscaba utilizarla en 5% del tiempo del partido, pero yo esperaba que funcionara tan bien como nuestra defensa personal que normalmente la utilizamos el 95% del tiempo. Las cosas estructuradas de esa manera no funcionan. Bueno el siguiente año jugamos zona 2 – 3 , realmente no la practicamos mucho. La única vez que nuestro primer equipo la utilizo fue cuando nuestro segundo equipo practico el ataque contra ella. Claro que teníamos muy buenos jugadores y les explique que defendieran al atacante en su zona como si fuera defensa individual. Si su atacante designado abandona su area, avisele a alguien y no permita ninguna penetración.

Una de las razones por la que utilize la defensa de zona 2 – 3 fue para cambiar el — momentum — . Y por esa razón estaba dispuesto a aceptar las consecuencias en el caso de que algún equipo ejecutara el ataque de manera correcta. No estoy vendiéndole la defensa de hombre a hombre ni el Motion Offense, pues he sido derrotado por equipos jugando defensa de zonas y por formidables ataques contra mis defensas zonales. Lo que estoy tratando de insistirles es en la necesidad de evaluar sus sistema.

Otro factor importante en desarrollar su sistema es saber con los recursos con los que usted cuenta: Cuantos entrenadores asistentes tiene ?, Tiene materiales como Toss-Back, Rebounder, cuerdas pesadas de salto etc. ?, Dispone de un Gimnasio solo para su equipo ?, Por cuanto tiempo entrena diariamente ?, Cual es el tiempo de entreno antes del inicio de la temporada ? Si tiene 12 jugadores y dos canastas como hace sus ejercicios de Breakdown ( deglosamiento o parcialización ) ?, Habla con un jugador y dejar a los demás 11 jugadores sin su dirección ?, De cuantas pelotas dispone ? etc.

Existe una idea generalizada en el cochaje que entre mas alto es el nivel , mejor es el nivel del cochaje. Discrepo con esa afirmación pues he visto extraordinarios cochajes en el nivel de High School además de observar excelentes entrenos en ese nivel. La calidad del buen entreno es cuestión de enseñar de manera organizada.

Dentro de su sistema, van algunas destrezas que lo acompañan y la única manera de lograr que esas destrezas se instauren en el vocabulario motor del jugador , que sean aprendidas, dominadas , automatizadas por los jugadores , practicando acciones repetitivas las que paulatinamente usted las va acercando a las realidades a las que los jugadores se enfrentaran en el partido. Las acciones psicomotores deben de ser enseñadas y practicadas por los jugadores una y otra vez, una y otra vez.

Cuando usted hace ejercicios individuales, usted desea que los jugadores ejecuten la destreza 10 o 15 veces pero al mismo tiempo no desea perder la atención del resto del equipo, usted entonces hace que los jugadores no involucrados en el ejercicio que usted supervisa practiquen tiros libres u otras tareas. Si tiene un entrenador asistente que sus jugadores practiquen otras destrezas con el, pues esto le permitirá a usted hacer una mejor tarea de enseñanza. La estrategia de — trabajo por estaciones — constituye una buena opción metodológica.

Los entrenos en Duke consisten de un 30% de ataque, 30% de defensa y el 10% de preparacion física y situaciones especiales.

Como entrenador usted se plantea varias preguntas, entre ellas : Tiene que tener su sistema ya implementado al inicio de la temporada, o se dara la oportunidad de irlo mejorando conforme la temporada de vaya desarrollando ?. Desde mi punto de vista usted tiene que construir un equipo que va mejorando y mejorando conforme la temporada progresa. Yo no trato de poner el sistema en su totalidad al comienzo de la temporada. Nosotros colocamos nuestra defensa básica de hombre a hombre y el Motion pero le vamos agregando cosas conforme la temporada progresa. Usted no entrena de la misma manera en Febrero como los que tuvo en Noviembre.

En Febrero solo entrenamos por 45 minutos, claro que tenemos pre-entreno y post- entreno, pero la duración del entreno regular es de solo 45 minutos. Los jugadores no sienten los periodos de pre y post entreno como si estuvieran entrenando y eso es excelente pues muestra que están motivados, por lo consiguiente en esas situaciones usted obtiene una mayor atención y mas trabajo de parte de los jugadores, puesto que a ellos les agradan las actividades, principalmente si ven las conexiones con la realidad de un partido.

Nosotros no hacemos ningún ejercicio de 5 contra 5 por mas de 10 minutos de duración , podríamos hacer un ejercicio similar por 10 minutos en otra etapa del entreno, pero no por 20 minutos continuados , pues la intensidad , el foco de la atención de jugador disminuye poco a poco conforme la temporada avanza.

El cambiar de ejercicios ( drills ) de manera constante mantiene a sus jugadores atentos y motivados, partiendo del hecho que sus entrenos son adecuadamente planificados. Dentro de ese contexto usted siempre necesitara cierta flexibilidad en sus entrenos, pues el basquetbol es un deporte en donde hay que realizar ajustes constantes, además le sugiero que sus entrenos deben tener algo que cambien el momentum de la situación por ejm. el entrenar situaciones que podrían darse en un partido.

Trate que sus entrenos reproduzcan lo mas cercano posible las situaciones a las que sus jugadores se enfrentaran en un partido oficial, deseo mencionarles que los entrenos de Duke University son mas elaborados en los inicios de la temporada que cuando esta ya esta avanzada.

Agregar que hay que colocar a los jugadores en situaciones diferentes , cambiantes, y muchas veces desconocidas para ver de que manera ellos tratan de resolverlas . Esto enmarcado en que el basquetbol es un juego cambiante que requiere de adaptaciones y modificaciones constantes y nuestra tarea es preparar al equipo para enfrentarlas sin caer en el desespero.

El entrenador constantemente esta enseñando, orientando el aprendizaje de nuestros jugadores, esa es nuestra tarea principal.

Este excelente artigo do Gil , que em conjunto dos muitos por mim publicados traçam uma linha expositiva e explicativa do “como” formar professores e técnicos, profissionais altamente capacitados, em contraste da formação de “estrategistas” que tanto empobrecem o desenvolvimento do grande jogo entre nós, sempre na cola da matriz, com seu modo específico e particular de jogar, designando uma modalidade que sequer reconhece a FIBA, inclusive nas regras…

Então, sobre sai uma pergunta, a que não nos permite omitir, sequer calar – O que realmente formamos (ou promovemos, inventamos, criamos, projetamos, incensamos, deificamos, publicamos, adjetivamos…) para a difícil e complexa tarefa de educar, orientar, dirigir e liderar nossos jogadores, desde a formação a elite, os de ascendência meteórica advindos do bojo viciado da mesmice endêmica que oprime e minimiza o grande jogo, sem o aprendizado e a formação básica exigida para tão relevante tarefa, ou aqueles que se propuseram percorrer a longa estrada pedregosa do estudo, do sacrifício em busca do saber, da formação correta e objetiva, pesquisando e trabalhando desde a formação de base, seria e competentemente, progredindo pelo mérito, e não pelo corporativismo exacerbado que aí está, padronizado e formatado a mais de trinta anos?

E nesse momento recebo um telefonema de um amigo de longa data, perguntando na lata – Paulo, vai ficar em cima do muro sobre a eleição de sexta feira na CBB?

Penso rapidamente e respondo – Quatro anos atrás recebi aqui em casa a visita do Carlos Fontenelle e do Alcyr Magalhães, que vieram expor para discussão um esboço de projeto para o basquetebol brasileiro, inclusive publiquei o encontro aqui no blog. Mais recentemente recebi por email o projeto pronto pela equipe do candidato Gui Peixoto, onde pontifica o Carlos Fontenelle, e constatei que algumas das sugestões discutidas quatro anos atrás aqui em casa foram consideradas, e claro, aprimoradas pela equipe do candidato, que não conheço pessoalmente, mas que bem sei de sua trajetória no grande jogo. Então, como dois são os candidatos na eleição, sendo que um deles foi participante da atual e caótica administração, apoiado por presidentes de federações que comungam com suas idéias, e que inclusive veiculou a seu nome a marca Basquete Brasil (Amarildo Rosas Basquete Brasil), sugerindo minha aquiescência a seu nome, o que é falso, e outro que também é apoiado por presidentes de federações dissidentes, mas que no entanto nunca fez parte da direção da CBB, e que através de um de seus maiores apoiadores apresentou e discutiu comigo soluções técnicas para o soerguimento da modalidade no país, sem que eu jamais soubesse a quem estaria apoiando, nome esse que o próprio Carlos não revelou quando do nosso encontro no meio tempo de uma partida durante a Olimpíada, devo concluir num momento de absoluta franqueza, que gostaria que vencesse um pleito onde meu voto é impossível pela legislação existente, aquele que vem de fora do sistema, mesmo apoiado por alguns de dentro, mas que de uma forma corajosa e inovadora, desejam inverter (assim espero…) os papeis manchados e pardacentos que se acumularam na sede da Rio Branco. Espero que vença e mude algo no grande jogo.

Amém.

Fotos – Gil Guadron, a esquerda, num de seus cursos de aperfeiçoamento na De Paul University, e o encontro aqui em casa com o Carlos Fontenelle e o Alcyr.

Clique nas mesmas duplamente para ampliá-las.