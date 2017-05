AS PELADAS MONUMENTAIS…

Foram dois jogos praticamente iguais, o terceiro e o quarto disputados do playoff, quando a equipe de Bauru empatou a série com o Pinheiros, mesmo tendo iniciado com duas derrotas, adiando o resultado final para o quinto jogo, de uma forma previsível, menos para seu oponente, que simplesmente se deixou abater ao aceitar duelar nas bolas de três, naqueles momentos em que o jogo interno deveria se impor, como a solução mais primária naquelas circunstâncias em que ambas as equipes tentaram subir suas defesas a fim de contestarem mais efetivamente os longos arremessos…

Bauru empatou a série convergindo com 18/33 nas bolas de 2, e 15/32 nas de 3 no terceiro jogo, quando o Pinheiros atingiu as marcas de 20/35 e 6/23 respectivamente, com a defesa externa da turma do interior se mostrando bem mais eficiente que a da capital, quando pudemos observar que as efetivas 9 bolas de 3 a mais pesaram bastante no resultado de um jogo em que perderam 10 lances livres contra 3 de seus oponentes, e onde ambas as equipes cometeram 32 erros de fundamentos (16/16), retratando um jogo de baixo índice técnico sob quaisquer argumentos que possamos evocar. Pois bem, veio o quarto jogo e o que vimos foi a repetição do que ocorreu no anterior, onde a teimosa insistência pelo jogo externo pautou a partida, porém com algo bem específico, comum em toda a série, a mais completa ausência de um jogo coletivo interno coerente e bem planejado para espaços menores, e claro, treinado por ambas as equipes, o qual se restringia a abertura de quatro, e muitas vezes dos cinco jogadores, a fim de terem espaço para as penetrações do mais alto caráter individual, visando as bandejas, e raramente os arremessos de média e curta distâncias, os tão esquecidos DPJ´s, e onde se faziam sentir os drásticos efeitos da ausência técnica nos fundamentos do drible, das fintas e das conclusões sob forte anteposição (haja vista os 31 erros nos fundamentos 14/17), e em situações básicas, como a de finalizarem uma bandeja ou um curto arremesso, com a mão mais próxima do aro, quando deveria ser a mais afastada, como definem as boas execuções dos fundamentos de arremessos, principalmente para os mais altos, numa falha primária, produto de uma formação deficiente de base, nunca corrigida, ou minimizada nas categorias adultas, como se fosse proibitivo aprender os fundamentos do jogo…

O vencedor da série enfrentará no torneio final o Paulistano, cuja equipe também se destaca pelo apetite voraz nos 3 pontos, sendo estas equipes, junto com a eliminada do Flamengo foram as líderes convergentes deste NBB9, e desde já podemos antever um “tiro aos pombos” desenfreado, a não ser que, num rompante corajoso e evolutivo (o que duvido que ocorra), uma delas opte por jogar organizada e preferencialmente dentro do perímetro interno, reservando os arremessos externos para aqueles momentos e situações em que o equilíbrio e razoável liberdade, torne a execução passível de alto controle por aqueles jogadores que realmente são especializados no mesmo ( não os que o adversário “paga para ver”), e que a contar nestas equipes, são muito, muito poucos…

Defesa externa contestatória, interna bem situada à frente dos pivôs, e melhor ainda nos rebotes, e ataque primando pelo sentido coletivista com passes de fora para dentro, visando pivôs em constante movimento, assim como todos os demais componentes da equipe, ocupando e mantendo junto os defensores com seus deslocamentos, origem de espaços necessários às penetrações, e consequentes passes de dentro para fora do garrafão, são os pontos básicos a toda equipe que realmente se candidate a ser campeã, e não estabelecendo o caos ofensivo e defensivo que nos tem brindado a maioria das equipes, em peladas monumentais eivadas pelos 26,7 erros de média nos fundamentos por partida, e a hemorragia crônica de bolinhas, originando convergências absurdas, emoldurando um cenário que em hipótese alguma deveria representar um basquetebol de tanta tradição de qualidade quanto o que foi praticado por tantas gerações que engrandeceram o grande, grandíssimo jogo entre nós.

Amém.

Fotos – Reproduções da TV. Clique duplamente nas mesmas para ampliá-las.

Nota esclarecedora – Por falha de edição, o texto ontem publicado tornou incompreensível alguns parágrafos, fato para o qual peço desculpas aos leitores. PM.