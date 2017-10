HOJE SIM É O MEU DIA…

Quando lecionava para alunos da EEFD na FE/UFRJ, sempre lembrava que não se considerassem somente professores de educação física, e sim professores, na acepção maior do termo, que como os demais das diversas disciplinas, compõem o corpo docente escolar, num todo uníssono e afiado na nobre arte de ensinar, instruir, orientar a juventude deste país, e mais, com um bônus exclusivo de sua área de atuação, o de pautar seu ensino nas três áreas pedagógicas, a cognitiva, a afetiva e a psicomotora, motivo mais do que suficiente para pertencer e algumas vezes liderar o fator multidisciplinar de uma educação de qualidade, que é um direito constitucional dos jovens cidadãos deste enorme e injusto país…

Fiz esse intróito por um simples motivo, o da presente e insistente tendência de alguns pseudo líderes em situar a educação física em um outro patamar, inclusive auferindo a denominação de profissional de educação física aos que se graduam no bacharelato e na licenciatura superior, assim como aos provisionados sem graduação específica, todos obrigados a pertencerem aos Cref´s regionais e ao Confef federal, numa apropriação indevida que não encontra paralelo nas demais disciplinas, colocando o professor de educação física na situação única de ter de “prestar contas” a órgãos de fora do âmbito escolar, e o mais grave, tentando e ousando igualar uma formação superior a cursos provisionadores de qualidade inferior, numa nítida intenção de, aí sim, provisionar a crescente indústria do corpo, que movimenta bilhões anualmente, e para a qual o incremento maciço da educação física nas escolas torna-se indesejável, pela perda da clientela mais importante, a juventude adolescente, num comércio que já se prepara para inaugurar academias para crianças…

Por tudo isso é que propugno insistentemente também, que nos situemos como professores, exclusivamente professores, quanto às disciplinas tradicionais, às artes, à música, à dança, somando nossa qualificação ao todo curricular obrigatório, sem diferenciações e dúvidas de caráter ético e profissional, cabendo aqui muito bem o termo…

Enfim, considero, como sempre considerei ser hoje o meu dia, não o da semana ´passada, falso e usurpador, pois acima de qualquer denominação interesseira fui, sou e sempre serei um professor, simples assim.

Amém.

Foto de grupo – Professores Roberto Santos, Paulo Murilo Alves Iracema, Alfredo de Faria Jr., Léa Laborinha e Eugênio Corrêa, no I Seminário Regional sobre Prática de Ensino/Estágio supervisionado em Educação Física, quando fui agraciado com uma placa comemorativa. Clique duplamente nas mesmas para ampliá-las.