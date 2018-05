17/39 bolas de 3, conseguiu o Paulistano, e 8/25 o Bauru, totalizando 25/64 em 40 minutos de jogo, sem contar as de 2 (15/29 e 15/30 respectivamente), mais 14/14 e 10/13 nos lances livres, números que comprovam o “alto nível” defensivo da partida, inexistente do lado do Bauru, um pouco melhor pelo Paulistano, mas nada que explique convincentemente a chutação desenfreada cometida por ambas, onde um dos contendores acertou bem mais que o outro, 17 contra 8, para um inacreditável total de 64 bolinhas, ou seja, por 39 vezes as equipes foram ao ataque, livres de contestação primária, e erraram, e continuarão a errar até o fim do campeonato, recomeçando no NBB 11 tudo de novo, pois no vazio defensivo é só correr e chutar, ou não?…

Brada o estrategista vencedor que essa é a maneira vencedora de jogar, queiram ou não as críticas em contrário, e que está mais do que comprovado que dá certo, como deu e dará daqui para frente. Tem razão o jovem estrategista, pois em “terra de cego quem tem um olho é rei”, e haja cego nesse NBB, ele inclusive…

Cita o Warriors como modelo, e de quem é fã, salientando que além de correr e chutar, apresentam o grande diferencial, defendem com precisão, no que concordo nesse aspecto, ainda mais contra adversários que dominam os fundamentos do jogo, onde a arte defensiva é fundamento básico também, antítese de nossas equipes, com jogadores em sua maioria ineficazes e incapazes de defender com alguma técnica, propiciando a plena liberdade para a existência da hemorragia dos 3 pontos, num equívoco que continuará abastecendo nossas seleções, desde a base, de encontro aos constrangimentos por que temos passado nas últimas décadas no concerto internacional…

Impossível traçar paralelos entre a chutação da turma lá de cima com os daqui, onde o enorme fosso que nos separam pelo pleno domínio dos fundamentos, caracterizam as grandes diferenças técnicas, e mais ainda as táticas, pois como estratégia básica, histórica e tradicionalmente são dotados das técnicas fundamentais desde a formação, o que pouco ensinamos aqui em terra tupiniquim, fator gerador das distorções que nos afligem, principalmente agora através o “inovador” sistema que está sendo implantado, o “chega e chuta”, aceito, consentido e agora incentivado pela maioria dos estrategistas, oportunos utentes do modismo “que dá certo”, que deu certo, e que continuará a dar certo, esquecendo que modismos passam, não a tradição, o conhecimento sistêmico, e acima de tudo, o bom e eterno bom senso…

Mas voltando ao jogo, se deixar vencer por 31 pontos, levando 17 bolas de 3, numa semifinal, realmente não é para qualquer um, ainda mais para uma equipe que defende seu título da edição passada do NBB, mas como as demais, adepta da chutação e do limite zero em defesa, individual e coletiva, principalmente fora do perímetro, o que é lastimável…

Aguardemos o próximo capítulo, emocionante, espetacular, monstruoso, que não seja na acepção da palavra, assim espero…

Amém.

Fotos – Reproduções da TV. Clique duplamente nas mesmas para ampliá-las.