OLHANDO DE CIMA E DE LONGE A HECATOMBE QUE NOS AFLIGE (FROM MADRID)…

Nos 10 minutinhos que restaram do tempo de internet a bordo (estou viajando para a Europa, num presente de meus filhos), pude acessar a LNB e saber do jogo Bauru e Paulistano atestando pelas estatísticas (odeio falar de um jogo me espelhando somente nelas…) o quanto de razão sempre tive contra ao modismo vigente do desenfreado “chega e chuta” que tomou conta do indigitado basquetebol tupiniquim, e do quanto ainda teremos de caminhar para alcançar um padrão técnico e tático razoavelmente aceitável para o mesmo…

Nossas quadras, se veem dependentes da influência dos notórios estrategistas que arrogantemente instalaram a ditadura das bolinhas, incapazes que demonstram ser de inovar com coerência, e não a reboque de modismos, canhestramente copiados de uma matriz, que investe comercialmente, num mercado sem qualquer contrapartida técnico tática que realmente nos faça progredir. Olhando bem os números aqui de cima do Atlântico, talvez com alguma precisão, face a nossa larguíssima experiencia de “orangotango velho e encardido” o que vemos? Com a presença massiva da convergência no nosso vulnerável basquetebol, Paulistano, líder inconteste nessa “descoberta do novo”, insistiu vencer com um contundente e falseado 11/41 nos 3 pontos, contra 7/28 de Bauru, também convergindo, porem em menor escala, preferindo investir um pouco mais nos 2 pontos, mais precisos pela menor distancia, onde com seus 18/30 frente aos 12/28 da “turma inovadora” da capital, conseguiu levar a melhor numa partida duramente disputada (presumo isso pela grande incidência de lances livres, 25/34 e 18/28 respectivamente) dentro do perímetro, e o elevado numero de rebotes (51 e 39) e um relativo numero de erros de fundamentos (11/6), num placar final de 82 x 75 para os interioranos, levando a disputa para o quinto jogo. Como desde sempre, conclamo aos estrategistas atentarem para a aritmética mais simples e básica nessas horas, pois 30/58 nos 2, 18/69 nos 3 e 43/62 nos lances livres, nos remete ao confronto do irreal quanto a melhor maneira de se disputar um campeonato, onde convergir esta sendo definido como o brand new técnico tático dos nossos mais irreais ainda, sonhos da retomada do grande jogo entre nos o que se constitui na mais contundente e falsa das falácias,…

Ontem, de um cafe aqui em Madrid, na companhia do meu querido filho caçula, ausente do Rio de Janeiro em seu refugio profissional e musical em Dublin, por longos e saudosos oito anos, e que também foi basqueteiro, acompanhei curioso em tempo real, a saga inversa do Flamengo em seu derradeiro confronto com o Mogi pela classificação a final, perdendo para os donos da casa por contundentes e irrefutáveis 89 x 72 pontos, num jogo, como de praxe nos últimos tempos desse triste basquetebol tupiniquim, onde ambos convergiram assustadoramente (18/36 para Mogi e 17/32 para o Flamengo nos 2 pontos, e 13/27 e 8/31 respectivamente nos 3, as famigeradas e autofagicas bolinhas…), demonstrando tacitamente o quanto de muito bem pago primarismo, esses notórios, incensados e marqueteados estrategistas, produzem uma copia equivocada e fajuta que fazem do basquetebol da matriz, apresentando um ex grande jogo (para todos eles) onde a presença do passo marcado do “pranchetismo midiático”, mais fajuto ainda, que tem nos levado cada vez mais para o fundo de um poço que parece infindável, da forma mais lastimável e trágica, para o que deveria ser o grande, grandíssimo jogo, neste imenso e dolorosamente injusto pais, onde o mérito sempre e, e continuara sendo ainda por muito tempo, substituído pela mediocridade e pusilanimidade de um corporativismo selvagem e deletério, ate um dia, quem sabe…

Prevejo com a maior tristeza que, a continuar essa farra irresponsável como esta sendo mal tratado o basquetebol brasileiro, desde a formação básica, ate a elite, e ai inclusas nossa seleções (na elite o Petrovic tem e terá pela frente essa praga hemorrágica), difícil ou impossivelmente emergiremos deste poco pavoroso, que continuara a ser escavado ate os limites do impensável, por uma geração de estrategistas simplesmente…ora, deixemos para la, e que se anulem entre si e seus pares…

Amem.

