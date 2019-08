TRÊS BREVES TÓPICOS…

1 – Depois de longuíssimos aqui e aqui, absolutamente vazios de conteúdo técnico, tático, e estratégico, numa enrolação explícita, não caibo em curiosidade mais explícita ainda, para assistir logo mais às 15:30 pelo Sportv, o “novo processo” por que passa a seleção adulta feminina no Pan de Lima. Pela divulgação ufanista em torno da midiática “revolução” regiamente divulgada, estarei a postos para me surpreender com as alvissareiras novidades, ou não…



2 – Terminada a primeira fase da LDB, pavoneada aos mil ventos como a redenção do grande jogo tupiniquim, tenho o desprazer (Ufa, mais um…) de comunicar que o recorde de 26,8 erros em média, de fundamentos por partida do torneio passado, acaba, e em sua primeira fase, de ser batido, pois somou 41.6 erros, com partidas, como Maringá e Pinheiros que alcançou a absurda marca de 68 (42/26), numa divisão, porta de entrada para o NBB, em que tais e inacreditáveis números são inadmissíveis. A menor marca foi a do jogo Ceará e Flamengo com 30 (22/8), sendo a equipe rubro negra a que menos cometeu erros, com a média de 13 por partida (que por si só não é nada recomendável). Dezesseis equipe ficaram entre os 30/40 erros, dezessete entre os 40/50, e três acima dos 60, numa demonstração da acefalia em que se encontra a maioria dos jogadores, na função básica para a prática sustentável do basquetebol, numa faixa em que deveriam estar prontos e “lapidados” para a elite. As pouquíssimas exceções justificam a regra geral, onde a chutação de três, o individualismo exacerbado e defesas inoperantes, fazem coro com a declaração de um dos estrategistas envolvidos, e em cuja equipe joga o “artilheiro” do certame – ” tem de chutar mesmo, equilibrado ou não, pois é mortal, e não abro mão dessa arma…” Se tiverem curiosidade e paciência, busquem os inacreditáveis números, pois são de arrepiar, constranger, e nos deixar profundamente preocupados com o futuro do grande jogo, nesse imenso, desigual e injusto país…



3 – Enfim, aleluia, conseguimos entrar no grupo das equipes que se encontram no aeroporto, com 5 dias de treinos e amistosos na sede do sul americano masculino sub-21 na Colômbia, e há quem aceite tal incumbência…



Amém.