TERÁ VALIDO A PENA?…

Daqui a um pouco a Argentina tentará o título mundial contra a Espanha na China, contrariando uma grande parte da mídia especializada internacional, que não previa o sucesso platino com uma equipe renovada e liderada por um senhor jogador de 39 anos, derrubando todos os prognósticos contrários, que ultrapassando equipes tidas como favoritas, viu sobrar apenas a espanhola, que medirá sua grande tradição e experiência contra a força de conjunto de uma equipe modelar, que representa um país absolutamente competente na arte do formar jogadores da mais alta qualidade, tendo um dos grandes campeões olímpicos a liderá-los, o Scola…

Será um jogo duríssimo, com ambas as equipes se utilizando da dupla armação com jogadores extremamente habilidosos, inteligentes e letais nos passes, nas infiltrações, e até mesmo nas conclusões precisas de todas as distâncias, alimentando alas pivôs de grande mobilidade, velocidade e força nos rebotes, revertendo de forma definitiva o reinado do sistema único, com suas formações dogmáticas de 1 a 5, deflagradas pela NBA, e copiadas pelo mundo afora, como um inamovível modelo a ser difundido desde a formação de base, e que a partir da influência técnico tática do coach K quando na direção das equipes americanas olímpicas e nos mundiais, subverteu a ordem vigente, a começar com a substituição dos corpulentos pivôs por jogadores mais velozes, hábeis e flexíveis na refinada arte de jogar o grande jogo…

Sem a menor dúvida o jogo está se tornando mais arejado, criativo e inventivo com essa forma de atuar de armadores e alas pivôs, inclusive na formação defensiva, que aos poucos vai se amoldando a jogadores incisivos, em constante movimentação, e de criatividade contínua, muitos furos acima da mesmice técnico tática que vinha asfixiando os “especializados” jogadores de 1 a 5, incensados e deificados por uma plêiade de osmóticos estrategistas copiando uns aos outros, afogados em suas elucubrações fantasiosas transcritas para pranchetas ininteligíveis e absolutamentes inúteis. Fica mais do que claro que as duas equipes finalistas são produtos de um longo e minucioso treinamento nos fundamentos, através professores didático pedagogicamente muito bem preparados e formados em escolas de técnicos e cursos superiores da mais alta qualidade, supervisionados por anos, e não diplomados em cursos de 5 dias, como até bem pouco tempo formávamos (?) nossos técnicos…

Tenho me divertido muito com a mudança dos comentários televisivos feitos por narradores e comentaristas sobre a dupla armação e os cada vez mais velozes e atléticos alas pivôs internacionais, e até mesmo em nossos campeonatos regionais e nacionais, principalmente sobre a desenfreada chutação dos 3 pontos, vício que nos tem levado a resultados amargos e constrangedores no cenário internacional. E pensar que aqui dessa trincheira neste humilde blog venho a 15 anos tentando convencer esse corporativismo insano de que existem outras formas diferenciadas de jogar o grande jogo, inclusive o demonstrando em quadra, bem sei que por pouco tempo na elite do NBB, porém por mais de 40 anos na formação de base em clubes e colégios, em seleções regionais masculinas e femininas, dando cursos em muitas regiões do país, em palestras e conferências aqui e no exterior, desde sempre sugerindo e demonstrando o poder da dupla armação e da trinca de homens altos velozes e atléticos, repito, por mais de 50 anos, e tendo o privilégio de assistir logo mais às 9hs uma decisão de campeonato mundial, onde as duas equipes praticam um sistema ofensivo 2-3 absolutamente lapidar, como um corolário de uma evolução técnico tática negada por muitos, principal e unanimemente por nossos extraordinários e competentes estrategistas, dentro e fora das quatro linhas da quadra. Dá um amargo gosto ouvi-los discursar sobre dupla, e até tripla armação, jogo interior com alas e pivôs, muito aquém dos uzeiros comentários sobre a “importância fundamental” dos arremessos de 3, das enterradas monumentais, das precisas defesas (no entanto jamais explicam que defesas sejam estas), omitindo a importância do domínio dos fundamentos do jogo em toda sua amplitude individual e coletiva, adquirida no treino, no desgastante e doloroso treino, e o fazem por ainda se encontrar arraigados aos rachões, que para a maioria deles é a base na aquisição de rítmo de jogo, assim como os amistosos pré temporadas, substituindo os nada midiáticos treinos, destituídos de glamour, porém inundados de saberes, conquistas e certezas, aquelas, até mais simples, que levam as vitórias, ao trabalho bem feito e acabado…

Veremos não só um grande jogo, mas uma grande aula de como dois países, coesistindo em uma mesma formação de base, com bons professores e técnicos, chegam com méritos a uma decisão mundial, nos deixando uma inquietante questão – Terá valido a pena a subserviência preguiçosa e interesseira ao modelo do sistema único por quase três décadas, ferindo de morte toda e qualquer tentativa de contestá-lo sadia e eticamente, com um outro diferenciado na forma, no ensino, aprendizagem, e na prova em quadra, para vê-lo pujante e completo pela televisão, praticado por países que não o nosso, terá valido?…

Amém.

Fotos – Reproduções da TV.