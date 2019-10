Êita pessoal, sei que estou em falta nos comentários do jogo com os Estados Unidos, falta absoluta de tempo (as obras aqui em casa estão nos acabamentos), e para ser mais objetivo, ter de cair no lugar comum de um jogo desproporcional e de óbvio resultado. Assisti grande parte dele, e como afirmei, se torna doloroso repetir um discurso de décadas, mas que em hipótese alguma, em tempo nenhum, encontrou eco no seio do corporativismo técnico tático que se perpetua neste imenso, carente e injusto país…

Principalmente na preparação, treinamento e orientação de nossos jovens de encontro aos fundamentos básicos do grande jogo, solenemente ignorados e trocados pelos processos sistêmicos de um pessoal que ouviu um galo cantar, sem sequer desconfiar onde ele se encontra, e que por conta, chutam odes pranchetadas no mais sem vergonha do “se colar, colou”, tendo “colado” até o presente momento, aplaudido pela mídia altamente especializada, agentes e administradores, todos embarcados no sonho nababesco e hegemônico de uma liga bilionária, mas que foi incapaz de vencer o último mundial, para tristeza da colonizada claque, e na qual jamais terá cacife econômico e cultural para pertencer…

Por conta disso, primamos pela priorização do sistema único, sem destinar um cem avos de qualquer prazo de preparação minimamente séria voltada ao exclusivo treinamento dos fundamentos, cujo resultado, por mais uma vez, ficou patente neste jogo na Costa Rica. Se torna muito triste, constrangedor até, termos de ouvir os incessantes e teimosos pedidos de narradores e comentaristas pelas salvadoras bolas de 3 pontos, inclusive da incensada e bajulada rainha, que como jogadora foi de um fulgor acima da normalidade, merecedora com toda justiça pertencer ao Hall of Fame, mas que muito ainda deve como analista do jogo, pois não se percebe nela o menor intuito de sugerir, quiçá ensinar os fantásticos DPJ’s e fintas magistrais com que se comportava e agia nas quadras, assim como sua intocável espacialidade nas velozes e imarcáveis penetrações contra fortíssimas defesas, pontuando ou assistindo genialmente. Sua peroração pelas bolinhas incomoda, pois simplifica uma atitude técnico tática de quem tem pleno conhecimento da carência fundamental de nossas jogadoras, mas sem ter longinquamente arranhada sua realeza tupiniquim, já que no plano internacional possui concorrentes a altura. Se trocasse os discursos motivacionais pelas minúcias técnicas de que foi exemplar junto as jovens jogadoras, sem dúvida alguma faria mais jús a sua realeza, do que se ver envolta por um séquito de adoradores de confesso e constrangedor puxa saquismo explícito…

O resultado não poderia ser outro, quando de um lado temos um grupo de jogadoras absolutamente donas de técnicas individuais e coletivas de jogo baseadas no conhecimento e total domínio dos fundamentos, e do outro, um grupo valente e corajoso, vagamente escudado num sistema anacrônico e equivocado de jogo, e que mesmo assim se situava muito distante das mínimas exigências técnicas que o exequibilizasse, exatamente por não contar com o conhecimento e domínio dos fundamentos, base fulcral para a prática consciente do grande jogo…

No jogo seguinte, contra o Canadá, repetiram-se os fatos acima mencionados, porém com uma novidade de prancheta, que deixou boquiabertos narrador e comentaristas, o fato do estrategista lançar em quadra um trio de pivôs acessorado por uma dupla armação, estratagema que bem poderia ter dado certo, não fossem dois fatores cruciais, começando pela inabilidade das armadoras que se revezavam na quadra, todas mais voltadas a pontuação de fora (foram 5/21 tentativas de 3, e 18/45 de 2 pontos), enquanto as canadenses lançaram 3/15 e 17/42 respectivamente, com ambas as equipes errando terrivelmente nos Lances Livres ( 7/17 e 23/32) e errando absurdos 37 fundamentos (20/17), e o outro e contumaz fator, o melhor embasamento fundamental canadense, que propiciou bolas decisivas através seu melhor conhecimento e domínio por parte das armadoras no quarto final da partida…

Quanto a tentativa do sistema 2-3 ofensivo que tanto defendo como uma válida opção de sistema ambivalente de jogo, pois funciona perfeitamente contra defesas individuais e zonais, mas que necessita de um trabalho muito detalhado na leitura correta e objetiva do jogo, exigindo treinamento, estudo e preparação de alta complexidade, visando ao final a compreensão do que venha a ser improvisação criativa e espontânea individual e grupal, que é o objetivo voltado a simplificação advinda do trabalho profundo e consciente pelo domínio dos fundamentos e consequente domínio maior de uma sistematização de jogo, numa inseparável dualidade voltada a qualidade e excelência na prática do grande, grandíssimo jogo. Logo, escalar e mandar a campo uma formação 2-3 ofensiva, significa muito pouco frente às exigências acima apontadas, sem quaisquer ponderações que se façam presentes…

Enfim, daqui a um pouco disputaremos o bronze com a equipe de Porto Rico, num jogo em que, por mais uma vez, nos veremos frente a uma equipe melhor nos fundamentos do que a nossa, porém com um diferencial, a superioridade nos rebotes, fator que se bem encaixado, poderá nos brindar com um pódio bastante oportuno. Torçamos pelo melhor…

Amém.

