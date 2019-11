DO SONHO A REALIDADE…

Páginas e páginas centrais hoje são impressas anunciando simpósios, seminários, congressos e imersões sobre a temática chave para o alavancamento decisivo dessa infeliz terra, a educação justa e estratégica de seu povo, direito constitucional relegado e aviltado desde sempre. Fala-se de tudo, discutem a não mais poder sistemas, conceitos, filosofias, projetos e políticas governamentais, sem conclusões plausíveis, num vazio de idéias factíveis a nossa realidade de país pobre de saber e cultura, propositada e politicamente carente de ambas, num projeto de perpetuação da ignorância que beneficia indiscriminadamente direita e esquerda em suas projeções de domínio político, econômico e administrativo. Sem dúvida alguma, um povo analfabeto funcional se torna massa de manobra bem mais em conta para tê-lo no cabresto abjeto e criminoso, a direita ou à esquerda, não importando muito o sentido…

Porém, algo chama a atenção no âmago de todas as propostas largamente anunciadas, a ausência praticamente total de qualquer discussão que incluísse a Educação Física, os Desportos, as Artes, a Música, a Dança, como se não existissem, como se não fossem de básica importância na formação plena de cidadania, num todo cultural que nenhuma nação séria e importante ousa desconhecer, relativizar, omitir, e muito menos alijá-la do contexto educacional de seus povos…

Pobres disciplinas, esquecidos e subjugados mestres e professores, num cenário em que pululam negócios com lucros estratosféricos, como as poderosas holdings do culto ao corpo, a quem não interessa educação física nas escolas, muito menos desportos, sua próxima investida, afinal, trata-se de um mercado promissor que política desportiva nenhuma poderá interferir, numa indústria que movimenta bilhões anualmente, e que cada vez mais investe no mercado adolescente, seu mercado presente/futuro, e um exemplo arrepiante ai está ao lado, com a inclusão em cem escolas municipais das lutas marciais (leia-se MMA), numa investida irresponsável e absurda, pois envolve “mestres” cuja formação didático pedagógica se torna discutível, inclusive, pela legislação em vigor, por não se tratar de licenciados, vínculo indiscutível e pétreo para o exercício no magistério escolar. Frente a tal descalabro, o que virá a seguir, o que, meus deuses?…

Anos atrás postei o artigo a seguir nesse humilde blog, republicando-o pela sua dolorosa atualidade, com um fator a ser aguardado, a punição total, geral e irrestrita de uma quadrilha de maus e corruptos brasileiros, a fim de que sirvam de exemplo aos futuros mandatários e postulantes de políticas mentirosas e criminosas junto aos jovens desse imenso, injusto e desigual país…

Amém.

domingo, 8 de junho de 2008 por Paulo Murilo

È uma sexta-feira radiosa, e bem cedo pego meu velho Fiat 95 e parto para a cidade via Barra da Tijuca. Como moro na Taquara prenuncia-se uma viagem e tanto até meu destino. Mas o que vejo? O trânsito fluindo calmamente, sem atropelos, mudança esta sentida desde antes um pouco do início dos Jogos Pan-Americanos, quando estações do metrô foram inauguradas no sentido Barra-Penha e Barra-Botafogo, transformando a ida de carro praticamente num tour turístico pela belíssima orla do Rio.

Como havia um pouco de tempo sobrando ao meu compromisso na cidade, paro em uma das escolas públicas beneficiadas pelo plano de projeto esportivo anexado ao futuro olímpico de massa, que dotou as escolas cariocas de dependências mínimas, porém decentes, de kits formados por uma quadra coberta, uma piscina de 25 metros e uma mini pista de atletismo, além de uma pequena verba suplementar para que os professores de Ed.Física dessem mais horas de trabalho visando o atendimento comunitário. Converso com os professores e constato o sucesso do projeto, estampado em seus sorrisos de satisfação pelo trabalho que desenvolvem junto aos professores de artes e música, em estreita colaboração com os demais professores das disciplinas tradicionais. Antes de sair dou um pulo na pequena, porém atualizada biblioteca, e na cozinha, onde um estimulante odor de comida bem feita exala no ar. Saio e percorro o trajeto até o autódromo, onde grandes e modernas instalações desportivas foram construídas para os Jogos, e o que vejo meus deuses? Muitas, muitas crianças ocupando as quadras e piscinas, praticando as modalidades oferecidas pela municipalidade, em escolinhas onde os talentos garimpados nos programas desenvolvidos nas escolas da região desenvolvem suas aptidões. Fico feliz e gratificado com a herança deixada pela organização lapidar dos Jogos para a população carioca. E como surpresas ainda poderiam ocorrer, vejo voltarem os pescadores nas lagoas que circundam as dependências do autódromo, como um pouco mais adiante o bairro que serviu de Vila Olímpica, cujas águas límpidas contrastam dramaticamente com a cloaca a céu aberto de antes daqueles benditos Jogos. E chego na Barra, suavemente, rejuvenescido, admirando o quanto o povo desta cidade evoluiu em sua educação no trânsito, quando perante ações sócio-políticas que realmente os beneficiava. E com a ausência de jovens e muitas crianças que pululavam os cruzamentos na ostentação de sua pobreza e abandono, hoje amparados pela sociedade e estudando em tempo integral, fico agradecido do fundo do coração, desejando, ao passar pela monumental sede do COB na Avenida das Américas, saltar e ir agradecer tão contundentes e preciosas dádivas, frutos de uma extraordinária administração dos bens públicos na organização ímpar e patriótica daqueles inesquecíveis Jogos.

E quando no dia seguinte, abro o jornal e me deparo com as autoridades diretivas do Estado e do desporto nacional, onde ministro, governador, prefeito, presidente do COB e benemérito da FIFA, entre outras autoridades empresariais, sempre eles, se abraçam, se beijam e sorriem escancaradamente para as lentes televisivas do mundo inteiro ao ver a cidade maravilhosa escolhida na rodada semifinal para sede das Olimpíadas de 2016, cujos projetos enfocam benfeitorias muito além daquelas que herdamos do Pan, e que relatei emocionado acima, numa exibição explícita de poder além do sonhado, inclusive para cidadezinhas como Madri, Tóquio e Chicago, onde só o projeto de exeqüibilização a ser apresentado no ano que vem na rodada decisiva se eleva no patamar acima dos 50 milhões de reais,e cujas obras complementares às do Pan irão orçar por volta dos 3 bilhões, é que percebo ter sido aquele trajeto até a cidade uma armadilha em forma de sonho a que todos os cidadãos honestos e trabalhadores desse infeliz estado, seus filhos e famílias, caem dia após dia, ano após ano, décadas após décadas, restando aos mesmos, a mim, um urro do fundo de nossas indignadas almas- CANALHAS!

Amém.

