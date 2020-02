A LEMBRANÇA DO FÁBIO…

O jovem professor e técnico Fabio Aguglia de São Paulo, leitor e comentarista de longa data desse humilde blog, me enviou um vídeo que ele coletou na internet, onde duas jogadas de uma equipe da NBA, são analisadas como ações ofensivas esporádicas a realidade do basquetebol que é lá jogado, principalmente agora, quando a maioria esmagadora das ações de ataque se articulam e complementam fora do perímetro, fator este que desencadeou mundo afora o modismo dos arremessos de três pontos, aceito por muitos, e contestado por uns poucos. Eis o vídeo:



Como vemos, uma dupla armação propicia um abastecimento de bons corta-luzes e passes para os homens altos transitando dentro do perímetro, numa ação que deveria ser estendida no transcorrer de toda uma partida, e não esporadicamente, como menciona o analista, oportunizando a todos os jogadores a participar coletivamente, e não priorizando um ou outro especializado nos longos arremessos, fator hoje presente em praticamente todas as equipes da liga, nivelando muito por baixo a qualidade do grande jogo, salvo “esporádicas” jogadas de cunho e criatividade individual de alguns jogadores habilidosos no trato com seus dois instrumentos de trabalho, a bola e o corpo…

Essa tendência, amplamente adotada aqui em terra tupiniquim, começa a ser revista por uma ou duas equipes, porém pecando no aspecto do coletivismo, pois não conseguem amalgamar ações fora e dentro do perímetro, tornando as jogadas estanques e não comunicantes, como deveriam interagir, e onde a participação de todos em constante e ininterrupta movimentação, se torna obrigatória, forçando a defesa a se deslocar em resposta, criando os espaços, que mesmo exíguos, propiciam arremessos curtos e precisos, assim como, garante estratégicas colocações de no mínimo três jogadores na zona dos preciosos rebotes ofensivos…

Em contraponto ao vídeo de ações esporádicas visto acima, e também com a precisa participação do Fábio, que através os últimos anos vem coletando trechos de vídeos aqui publicados de jogos do Saldanha da Gama no NBB2, ofereço ao conhecimento do leitor interessado, esse belo trabalho, utilizado no treinamento de suas equipes de base, inclusive com legendas, de ações que eram “permanentes” em todas as 11 partidas oficiais por mim dirigidas, daquela humilde equipe, fosse contra defesas individuais, zonais ou pressionadas, numa demonstração da possibilidade de jogar de forma diferenciada e efetiva, muito aquém da mesmice endêmica das demais, mesmice essa que se mantém 10 anos depois daquele NBB2, salvo as exceções acima mencionadas, sendo uma delas o vídeo com as duas jogadas da equipe da NBA. Irônico, não?…

Eis os vídeos:

Devo mencionar, que nenhuma dessas jogadas foram ensaiadas, roteirizadas, rabiscadas em pranchetas, ou afins. Foram produto de leituras de ataque, do comportamento defensivo encontrado no momento da ação, longamente treinadas e analisadas por todos em exercícios de meia quadra por longos períodos, contra defesas rudes física e emocionalmente, sem concessões, num todo em que a participação de todos se tornava, como se tornou, unânime…

Porém, um aspecto uno e indivisível costurou rigidamente todo o processo, o preparo de todos nos fundamentos do jogo, de todos, igualmente, tornando-os proprietários de uma forma única de jogar o grande jogo, uma forma pertencente a todos eles, e que infelizmente não lhes foi permitido continuar. Pena para o basquetebol brasileiro…

Amém.

Fotos – Trechos de jogos da equipe do Saldanha da Gama no NBB2, compiladas pelo Professor Fabio Aguglia.