Paulo Cesar da Cunha Motta, foi meu aluno na Escola Carioca de Basquetebol, depois atleta na AA Vila Izabel, e mais adiante no CR Flamengo. De certa forma concorri para que cursasse a EEFD/UFRJ, mesmo sabendo que seu plano era a engenharia, onde sem dúvida teria carreira de sucesso, mas não tanto como a de Professor de Educação Física e Técnico Desportivo, no que realmente veio a se transformar, em décadas de laborioso e profícuo mister na nobre arte do ensino, influindo com seu preparo e absoluto talento sobre gerações de jovens estudantes/cidadãos.

Paulo num embate com o grande Ubiratan.

Como jogador brilhou no CR Flamengo, nas Seleções Cariocas, Araçatuba (SP), na Seleção Brasileira Universitária na Universiade de Tóquio, como Técnico na Seleção Juvenil Feminina no Mundial de Moscou, e por muitos anos no Barra da Tijuca Basquete Clube em sua sede no Condomínio Riviera del Fiori, e como Professor no Colégio de Aplicação da UFRJ.

Éramos compadres, pois sou padrinho de seu filho Paulo Cesar, também jogador, e pai do hoje jogador do Flamengo Filipe Motta. que formavam uma tríade basquetebolista de altíssima qualidade. Discutiamos muito sobre a atualidade do basquetebol em nosso país, pensando sempre em auxiliá-lo em seu soerguimento, inclusive com alguns projetos, mas a vida e o destino assim não quis. Porém, de minha parte, e se saúde e força ainda se mantiverem em mim, darei continuidade aos nossos sonhos.

O Paulo se foi, deixando imorredouras saudades, e o legado de uma realidade de ações e intervenções do mais alto valor, de integridade, de seriedade, de preparo , conhecimento, ética, e acima de tudo, de um profundo amor a que se atirava com todas as suas forças na consecução de seus magníficos projetos, voltados a educação e a cidadania.

Hoje é um dia muito triste para mim, perdi um amigo querido e de fé.

Que os deuses o recebam com os braços estendidos, e quem sabe batendo uma bolinha com um verdadeiro mestre.

Amém.

Fotos – Arquivo pessoal.