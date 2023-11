O RÉQUIEM “EXAUSTIVAMENTE”ANUNCIADO, E COMO…

A artilharia deles caiu, a nossa não…

Comissão completa, a mesma que se anuncia como a mais gabaritada neste imenso, desigual e injusto país, dona de um QI monumental, a tal ponto que irradia às divisões inferiores toda a sua pujança e sabedoria, dando as cartas de como instituir toda uma programática formativa, da técnica ao condicionamento físico, da administração a gerência multidisciplinar, de como formar gerações de incautos jovens, mas claro, claríssimo, formatando-a, padronizando-a e globalizando-a, como sendo o ápice glorioso do soerguimento do grande jogo tupiniquim…

“É mentira Terta, é mentira? Claro que não Pantaleão”…

Desculpe dizer, é a mais abjeta mentira que aos poucos, infelizmente a conta gotas, sutilmente despenca por nossas esperanças em dias melhores, cada vez mais próximos da pá derradeira de cal em seu insepulto cadáver…

Revezamento de prancheta no minuto final da partida, astuta divisão de responsabilidades, por sobre um comando que deveria ser indivisível…

E com uma instigante novidade, o revezamento de prancheta, numa astuta delegação de comando, no momento em que a vaquinha deitou (copyright Zé Boquinha), numa atitude evasiva às responsabilidades do cargo. Lamentável…

Já escrevi e postei às toneladas a respeito neste humilde blog, não só sobre seleções nacionais, como de todo basquetebol de base, onde, indignado com tanta empáfia e equivocados posicionamentos técnico táticos, ignorância didático pedagógica, o vejo sofrer e agonizar irremediavelmente…

Sinto anunciar pesaroso que Consumatum Est, C’est fini, Finito, Acabado, The end, faltando só a cremação do grande jogo, pequeno para essa gente que simplesmente não sabe o que faz, ou lá no fundo,bem o sabem…

Infelizmente me vi obrigado a testemunhar este desastre, mudando, inclusive, de canal no Youtube, preferindo um site chileno, comedido e justo, aos estertores nacionalistas e ufanistas de uma turma que pode saber algo de outras modalidades, mas de basquetebol…

Não devo me estender mais, bastando postar duas imagens e uma planilha final, testemunha de tudo aquilo que dolorosamente expús “exaustivamente” por mais de 50 anos dentro das quadras, e 19 anos de Basquete Brasil, tendo mais dolorosamente ainda uma triste certeza, a de errar muito pouco, cada vez menos, que se por um lado me torna mais e mais confiável, por outro, cada vez mais triste por não me ser permitido ajudar de verdade o soerguimento do grande, grandíssimo jogo, neste imenso, desigual e injusto país, vítima eterna da politicagem e do autofágico e desumano QI institucionalizado…

Uma prova final e definitiva do que formataram, padronizaram e globalizaram para o outrora glorioso e vencedor basquetebol brasileiro.

Amém.

Fotos – Reproduções da Internet. Clique duplamente nas mesmas para ampliá-las.