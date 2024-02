FIM DE LINHA…

Sendo canhota, e por força de séria contusão no ombro, Sabally atuou por quase todo o tempo de jogo com a mão direita, suficiente para vencer a seleção brasileira.

Terminou o suplício, com generosas doses de drama, reviravoltas, entregas, sacrifícios, e erros, muitos, foram 38 (16/22), com as alemães errando mais nos fundamentos, mas acertando cestas nos momentos decisivos, apesar da perda inacreditável de 18 lances livres (23/41), muitos por conta de sua melhor jogadora, Sabally, seriamente contundida em seu predominante ombro, e que o viu ser magoado por diversas vezes em despretensiosos contatos, num dos quais, por pouco, não aconteceu uma cena de “perturbação da ordem”, contornada com faltas técnicas e antidesportiva, mas sem fugir dos princípios éticos do jogo…

Importante afirmar que, a presença icônica dessa jogadora em quadra, numa situação real de entrega a uma equipe apenas razoável, mas que com sua presença dominante nos rebotes, na armação e nas conclusões, gerou um poderoso bônus que, ao final da refrega, deu às alemãs a classificação olímpica…

Comportamento padrão de atuar fora do perímetro, um contumaz erro da seleção.

Do nosso lado, erros crassos nos passes, na condução de bola, e principalmente na escalação da equipe, quando uma segunda pivô Stephanie, com 2:04 m, foi atuar fora do perímetro, quando se atuasse permanentemente próxima da Kamilla (2:01m), assessoradas pela também muito alta Damiris, lá dentro da cozinha adversária, sem dúvida alguma equilibrariam e até superariam as grandes defensoras alemãs, sem a menor dúvida. Mas isso é outra história, triste história, pois para que tal atitude técnico tática ocorresse, teriam de ser ensinadas, preparadas e treinadas para ali atuarem, de preferência desde a base, por professores e técnicos conhecedores e preparados didática e tecnicamente para assim proceder, nos mínimos detalhes possíveis, em constante ligação com armadoras que realmente conhecem a arte de fazê-lo, e não como definidoras em bandejas severamente bloqueadas pelo gigantismo defensor, ou arremessos inconstantes e desregulados de três pontos,sempre contestados, ansiados quase como uma prece, por estrategistas de ocasião e analistas equivocados…

E mais do mesmo, a procura incessante das salvadoras bolinhas…

Enfrentamos três equipes que jogaram dentro de nossa defesa, explorando-a, pendurando-a, dominando preciosos rebotes ofensivos, e arremessando de curta e média distâncias, onde os valores estatísticos superam em muito os de longa distância, e que mesmo assim, tentaram com algum sucesso suas benditas e complementares bolinhas, porém jamais considerando-as como prioridade de jogo…

Jogo interior alemão, uma constante.

Algo, no entanto chamou a atenção nessa competição, a presteza no condicionamento físico de nossas três adversárias, atléticas, enxutas, bem preparadas e condicionadas para uma competição de tiro extremamente curto como essa, em confronto desigual com uma equipe inferior nos fundamentos básicos, porém bastante alta, mas fragilizada em sua condição física e atlética, onde o excesso de peso era tristemente flagrante em algumas jogadoras, algumas das quais sequer jogaram, numa inconcebível falha convocatória para um torneio de tal dimensão…

Concluindo, urge em caráter absolutamente prioritário que se reformule o ensino do grande jogo desde a base, através um bem estudado e escalonado projeto, onde o condicionamento técnico, principalmente nos fundamentos, seja administrado por reconhecidos professores e técnicos, meritoriamente preparados, e não alçados por influentes Q.I.s, como de praxe, num movimento que reencontre os caminhos que fizeram do basquete feminino um orgulho para o desporto nacional…

Muito ainda poderiamos discorrer sobre esse jogo, mas peço licença para não ir além, pois nada mais constrangedor do que a repetição de algo que se nega a evoluir, se apegando como náufrago a uma única boia disponível. Dessa forma, afundam todos, sem comiseração, inclusive dos deuses…

Amém.

Fotos – Reproduções da TV e da divulgação FIBA. Clique duplamente nas mesmas para ampliá-las.