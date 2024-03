ECOANDO IDÉIAS NO DESERTO…

Começou hoje em São Paulo o Seminário “Esporte, Estado e Mercado: um diálogo necessário”, promovido pela LNB, como integrante da semana do Jogo das Estrelas, ao qual me inscrevi como ouvinte presencial, e ao qual me privarei de comparecer, ao perceber que o propalado diálogo será desenvolvido ( ou não) pelos componentes das mesas, todos do “primeiríssimo” time da educação física e do desporto nacional, quiçá da educação formal deste imenso, desigual e injusto país. logo, prolixo, inerme e vazio de verdadeiras e decisivas propostas de efetiva evolução no trágico cenário em que se encontra a educação neste país…

No entanto. colaborando com algumas colocações temáticas, reproduzo a seguir, uma participação minha no II Congresso de Direito Desportivo,de 17 a 19 de novembro de 2014, para participar de uma Mesa de Debates- Crise no Esporte Brasileiro no dia 18/1, promovida pela Associação Atlética Direito da UFSC, inclusa na programação do Congresso.

Amém.