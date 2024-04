AGUÇANDO O OLHAR…

Estamos a dois meses do Torneio Pré Olímpico a ser disputado na Letónia, com somente uma vaga em disputa, fator limitante às nossas pretensões de classificação, principalmente ante a já proverbial teimosia em não admitir, sequer tentar, uma mudança na forma de jogarmos o grande jogo. A prova definitiva foi demonstrada no recém terminado Torneio das Américas, onde o Flamengo se viu derrotado pela equipe argentina do Quinsa, num jogo lapidar (de todos os argentinos, inclusive os nossos…), do quanto e teimosamente nos mantemos arraigados a um sistema único de jogo, e escravizados a um processo autofágico de jogo exterior, onde os longos arremessos de três pontos imperam absolutos, dos quais ainda penaremos por um longo tempo, afastados em que nos encontramos de uma tênue esperança de que algo de novo, impactante, e realmente evoluído para o futuro de um basquetebol carcomido, viciado e retrógrado que praticamos nos últimos trinta anos, emerja num sonhado horizonte…

Convergência nos arremessos, com preferência nos de três pontos, com os argentinos priorizando o jogo interno ante uma coerente opção rubro negra, a artilharia externa.

Optamos consciente, abrangente e subservientemente pelo modelo NBA, que hoje se desenvolve absoluto em nosso imenso, desigual e injusto país, tanto técnica, como comercialmente, onde sua esmagadora influência se espraia, inclusive, em nossas escolas, focando a formação de base, um absurdo, frente às leis federais que as orientam. Matérias de página inteira focam nos interesses e profunda informação que emanam exogenamente de encontro aos nossos, inferiorizados no confronto econômico, cultural, político, e, em sua finalidade desportiva e educacional…

Páginas inteiras a serviço de uma NBA que não nos diz respeito. Quanto ao NBB/NBA, sequer um rodapé.

Por outro lado, algo largamente previsto, desenvolvido e publicado neste humilde blog, vem ganhando força no campo técnico e tático do grande jogo, principalmente nas universidades americanas, onde o retorno dos gigantes pivôs se fazem cada vez mais presente, só que repaginados física e tecnicamente, pois se apresentam esguios, atléticos, velozes e, acima de tudo, com pleno domínio dos fundamentos básicos, na proporção quase direta de alas e armadores. Em suma, a turma acima dos 2,15 m já emula com a turma da armação, fazendo ainda dueto, e até trincas com alas pivôs dentro do perímetro, exatamente como previ, desde o momento que estudei, desenvolvi e empreguei o sistema com dois armadores e três pivôs em constante mobilidade dentro do perímetro, numa odisseia de mais de quarenta anos dentro das quadras, da formação ao adulto, com uma aparição de onze jogos no NBB2, onde, num prazo de 39 dias consegui mudar, ensinar e treinar uma equipe falida, o Saldanha da Gama, com excelentes resultados, mas que ato contínuo foi aquele emblemático trabalho asfixiado pelo status vigente, comandado por um corporativismo mafioso que nos sufoca até os dias de hoje…

2,18 x 2,24, embate entre gigantes atléticos, velozes e bem preparados nos fundamentos.

Agora mesmo, no site da LNB, um redator elege os três melhores quintetos da temporada, onde todos se constituem de dois armadores e três alas pivôs, numa auto elegia de cunho próprio, onde o vértice criativo de tal tendência é soberanamente omitido, pois claro, estamos num país de memória próxima a zero, sob o comando de um mercado restrito, onde o Q.I. determina aqueles que podem usufruir do mesmo, a partir do momento em que sigam, caninamente, as leis que o gere…

Uma Comissão é o reflexo de seu Técnico Principal, e assim deve ser, inclusive na dispensa.

A pouco foi veiculada a notícia da dispensa do técnico da seleção senior masculina pela CBB, assim como seu supervisor, e somente espero o mesmo para com toda a comissão técnica, pois seus componentes seguem (como deveriam fazê-lo) os mesmos princípios técnicos e táticos do titular, e em suas equipes de origem, estendidos às seleções, masculinas e femininas, da base ao adulto, num colegiado compromissado com a mesmice endêmica que nos tem assombrado desde sempre. Um novo técnico, assim como uma nova comissão deverá ser composta, para num breve prazo tentar uma classificação olímpica, mas que não terá o direito de repetir os mesmos erros dos últimos anos, adotando a mesmice mencionada, e sim um novo conceito sistêmico, algo instigante, ousado, corajoso, diferindo totalmente do que existe atualmente, não só aqui, como no restante dos países mais sérios em se tratando do grande jogo, pois se atuarmos como todos o fazem, perderemos, por não temos o mesmo preparo nos fundamentos que os fazem superiores. além do fator sistêmico evolutivo, agora inicialmente tentado nas universidades americanas, atendendo um pedido do Coach K quando assumiu a alguns anos atrás a seleção americana. O mais instigante é o fato de que este vislumbre técnico tático, e por que não, estratégico, tenha sido aqui desenvolvido, porém criminosa e covardemente descontinuado por um grupelho de estrategistas, compromissados, (as poucas exceções não contam) não com o nosso infeliz basquetebol, e sim com com a vassalagem colonizada regada a dólares que certamente jamais verão…

Paulo, um estrangeiro poderia ser a solução, não? Tantos que venham, fracassarão, e sabe porque? Não temos uma base razoavelmente sólida, não temos técnicos que sejam também professores na arte de educar, uma política desportiva, uma formação acadêmica de respeito. Um estrangeiro somente perpetuará nosso grande e injusto óbice, a falta de educação, a formal e a desportiva, porém nos conduzirá pelas trilhas do sistema único, só que em outro idioma, e como sempre abiscoitando dólares ou euros em profusão…

Então não existe solução? Para a formação de base, sem dúvida e com muito trabalho e planejamento sério e responsável, sim temos chance. Para a seleção a quarenta dias do Pré Olímpico, só uma mudança drástica, cirúrgica, pontual, ousada, proprietária, e acima de tudo radical, da comissão aos convocados, a bordo de um barco em que todos remem consciente e responsavelmente numa mesma direção, sem desvios, numa engenharia reversa que invoque nossos valores, nossa tradição, nossa coragem em mudar, PRA VALER!!!

Que os deuses nos ajudem, por mais uma vez.

Amém.