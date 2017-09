GALERIA DO HORROR (FINAL?)…

Enfim, chegam a toca das felpudas e conhecidíssimas raposas, para a glória olímpica tupiniquim…

Foi esse o comentário que postei na matéria publicada pelo José Cruz no Facebook, que agora gostaria de complementar com uma pequena série de artigos publicados neste humilde blog, dentre os muitos outros que publiquei no intuito de externar minha mais contundente indignação pelos crimes que, enfim, chegam a toca das felpudas e conhecidíssimas raposas, para a glória olímpica tupiniquim…

– Galeria do horror – “A educação já está bem encaminhada”…

– Galeria do horror II – Ministério prepara “Plano de dez anos”…

– Galeria do horror III…

E fechando esses “horrores”, um primoroso exemplo da mais pura desfaçatez, recordem…

Cadeia é pouco para todos os envolvidos nesta Galeria de Horrores…

Amém.

Foto – Reprodução da TV. Clique duplamente na mesma para ampliá-la e acessar a legenda.