FECHANDO AS CONTAS E PASSANDO A RÉGUA…

Terminou a AmeriCup em Porto Rico, com a previsível vitória dos Estados Unidos, secundado pelo Canadá, e com o Brasil completando o pódio, após decidir o bronze com Porto Rico…

Tudo dentro do mais do que esperado script, claro, para os que entendem de verdade o grande jogo. Contra Porto Rico, e sem as amarras da necessidade premente de classificação ao pré olímpico, a seleção se soltou praticando o basquete anárquico que vem jogando nos últimos vinte anos, ou seja, correria desenfreada, chutação de três (as bolas caíram desta vez…), briga feroz nas táboas, armação para inglês ver, mas com duas boas novidades, três pivôs, que apesar dos evidentes pélvicos sobrepesos (perdessem de 10 a 15 kg cada, e se sairiam muito melhor, principalmente na velocidade e na amplitude vertical nos rebotes), e um empenho defensivo guerreiro, apesar de muitas das jogadoras marcarem com os braços, quando os manuais mais primários dos fundamentos ensinam fazê-lo com as pernas nos deslocamentos laterais, aspecto perfeitamente contornável se orientadas e ensinadas como deve ser feito…

No aspecto tático, se a tendência for a de otimizar o jogo interno, com duas ou três pivôs, os comentários da Hortência lembram em muito boa hora, quanto a necessidade de melhores armadoras para o implemento de tal tendência, não só para que pontuem mais, e principalmente, para que saibam fazer jogar suas companheiras dentro do perímetro, em ações combinadas e coordenadas, abrindo espaços em áreas restritas, objetivando arremessos de curta e médias distâncias, mais eficientes e seguros, deixando os longos nas voltas de dentro para fora do perímetro, e sempre através as especialistas, e não qualquer uma que se arvore em “matadora” de ocasião…

Priorizando os fundamentos individuais e coletivos (sugiro que contratem quem realmente domine a arte de ensiná-los, pois nesse jogo foram 19 erros), aliviando kilogramas em excesso, buscando mais agilidade e destreza (vide as grandes e esguias alas pivôs americanas, assim como suas enxutas armadoras), obteremos a matéria prima para aí sim, empregarmos sistemas de jogo factíveis e realmente eficientes, que se afastem ao máximo da visão limítrofe imposta por pranchetas rabiscadas e vazias de um conteúdo que deveria ser exclusividade do treino, do intenso, detalhado, exaustivo e compreensível treino…

Equipe treinada, conscientizada do que pode realizar, idealizar, criar e improvisar, é produto único e exclusivo do treino, dispensando oportunistas pranchetas, instrumento discutível e midiático de quem faz a mais absoluta questão de impressionar leigos, dirigentes e comentaristas de ocasião, se projetando num proscênio de Folies Bergére, e que ao lado das escatalógicas pantomimas nas laterais da quadra, preenchem a figura mítica do “técnico atuante e vibrante”, quando deveriam observar de dentro para fora, se sua função se coaduna coerentemente ao treino planejado, estudado e desenvolvido por todos os componentes da equipe formada pelos que adentram o espaço do jogo, e não a turma aspone que fica de fora…

Tomadas tais e pontuais providências, teremos em uma ou duas gerações melhores armadoras e alas pivôs, todas esguias e rápidas, dominando os fundamentos, e todo um trabalho espelho para as jovens que se iniciam na prática do grande, grandíssimo jogo…

E para não esquecer jamais – Só improvisa quem sabe, quem domina seus instrumentos básicos de trabalho, o corpo e a volúvel, inquieta e desconcertante bola…

Em tempo – Ao final da LDB, nos quatro jogos decisivos, foram perpetrados 36,5 erros de fundamentos de média por jogo, fato que compromete um trabalho que é enaltecido aos ventos como o de salvação do basquetebol nacional. Realmente preocupante e comprometedor…

Amém.



Fotos – Reproduções da TV.