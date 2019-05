UM PROGRAMA PARA TODA A FAMÍLIA 6…

Arena da Barra lotada, famílias inteiras presentes, afinal, um programa como esse não é para ser menosprezado, e sim prestigiado ao máximo, ainda mais com uma mulher disputando um título mundial! E foi o que se viu, num climax de tirar o fôlego, quando um golpe perigosíssimo é desferido por uma das lutadoras, a patrícia, que por muito pouco poderia ter provocado uma fratura cervical em sua adversária, com consequências inimagináveis, pela extrema violência do mesmo…

Nada demais, proclamam os adeptos de tal selvageria, inclusive a própria que nada viu de mais por ter exercido sua especialidade, o golpe bate-estaca (foi como levantar uma pluma, afirmou). Formidável e edificante, não?

Mas nada que supere os reflexos de tal conquista, a cereja ansiada do bolo redentor pseudo feminista, expresso numa pequena notícia no O Globo de 20/5/19, a que está aí embaixo…

Educação e cultura é isso aí minha gente, vamos em frente, pois bem lá no fundo merecemos tanta insensatez, pela omissão e pela ignorância…

Amém.

Fotos – Reproduções da TV e jornal O Globo. Clique duplamente nas mesmas para ampliá-las.

