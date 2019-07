VALE TUDO?…

Em setembro próximo, esse humilde blog fará 15 anos de atividade ininterrupta, publicando artigos técnicos, táticos, comentando jogos e campeonatos nacionais e internacionais, e principalmente, lutando por uma educação mais ampla e justa voltada aos nossos jovens, tão carentes e esquecidos nesse imenso, desigual e injusto país…

Foram e são matérias de cunho pessoal, fundamentadas numa extensa labuta no campo educacional, do primário ao ensino superior, da formação de base a elite, em se tratando do grande jogo, e na formação de professores na UFRJ, UFF, UERJ e Castelo Branco, nas áreas da Didática, Prática de Ensino e Tecnologias Educacionais, num amplo processo pedagógico a que me dediquei por mais de 60 anos, atingindo esse ano os 80 de idade, lúcido, com saúde e enorme disposição para o trabalho, em conformidade ao que sempre me mantive por tantos anos de rude, pedregosa e íngreme estrada, na perene busca do saber sempre mais um pouco, a fim de passá-lo integralmente aos jovens e futuros professores e técnicos que me honram e sempre honraram com sua audiência crítica, democrática e respeitosa, da mesma forma como sempre os tratei…

Ética sempre foi o meu norte, indignação a minha bandeira na desigual luta por um país educado e culturalmente respeitado no concerto das nações, numa luta desigual e muitas vezes covarde, ao condenar gerações de jovens a ignorância, a doença, e a indiferença por seus destinos e sonhos roubados, a mais triste realidade de nossos dias, tristes dias, terríveis dias…

Por tudo isso continuo na lide, na inglória luta, porém boa luta sendo travada no dia a dia de minha vida, sempre esperançoso em dias melhores, em tempos melhores. Desistência jamais fez parte do meu vocabulário, assim como o eterno respeito àqueles todos que me ensinaram algo, grande ou pequeno, simples ou profundo, num acúmulo de vivências bem ou mal vividas, porém ricas em essências de vida, únicas e inesquecíveis. Nunca os esquecí, por mim nominados desde sempre, como um preito de agradecimento ao que me propiciaram, ensinaram, treinaram, lideraram e confiaram na sua continuidade através de mim, sabedores que sempre serão de que nada omiti e omitirei aos que me sucederem…

Como jornalista, na edição deste blog, também mantenho esta linha de conduta, respeitando e enumerando as fontes em que baseio muitos dos artigos aqui publicados, como prova de idoneidade e respeito ao trabalho e pesquisa daqueles a que me reporto a uma informação mais trabalhada e profunda, tanto no aspecto textual, como gráfico, gerando matérias confiáveis e responsáveis, fundamento e base inalienável do jornalismo sério e responsável…

Infelizmente a recíproca nem sempre tem sido verdadeira, pois muitos de meus artigos são pescados e após uma boa maquiagem são reproduzidos como se fossem autorais, sem a mínima informação sobre a fonte original, fato que vem se tornando frequente, o que lastimo profundamente, num momento em que precisamos juntar esforços para soerguer o basquetebol nacional, tão magoado com tanta enganação e falsas lideranças, principalmente na formação de base e de futuros professores e técnicos, assuntos extensamente discutidos aqui, volto a mencionar, neste humilde, porém incansável blog, o Basquete Brasil (blog.paulomurilo.com)…

Leiam e meditem sobre as duas matérias a seguir, e formem uma opinião sobre o que aqui defendo enfaticamente:

Amém.