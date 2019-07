UM BOM PAPO CABEÇA…

Na mais completa ausência de assunto sério a comentar e discutir em se tratando de basquetebol brasileiro no momento, e às vésperas de enfrentarmos um Mundial masculino de responsa, retorno e sugiro a leitura desse artigo publicado em 2/8/16 – O precioso tempo perdido – com um único comentário feito por mim mesmo, como um repto, mais um, que lanço aos estrategistas das franquias tupiniquins, esperando não esfumaçar seus miolos voltados ao indefectível, retrógrado e covarde sistema único que tanto nos atrasa e humilha no concerto internacional, noves fora o absurdo acréscimo nos erros dos fundamentos básicos do jogo (vide a LDB recém iniciada), desde as categorias de base até a propalada e marqueteada elite do grande jogo nacional.

Amém.